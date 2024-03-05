Матрона Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1802
Сын: Демид Ефимович
Отец ребёнка: Ефим (Евфимий) Васильевич
Рождение ребёнка
1804
Сын: Митрофан Ефимович
Отец ребёнка: Ефим (Евфимий) Васильевич
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Фекла?? Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим (Евфимий) Васильевич
Рождение ребёнка
1809
Сын: Артемон Ефимович
Отец ребёнка: Ефим (Евфимий) Васильевич
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Ульяна Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим (Евфимий) Васильевич
Рождение ребёнка
Около 01.11.1814
Отец ребёнка: Ефим (Евфимий) Васильевич
д.Вахрушево, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.04.1817
Сын: Варсонофий Ефимович
Отец ребёнка: Ефим (Евфимий) Васильевич
д.Вахрушево, Ростовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно