Матрона Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Демид Ефимович

Отец ребёнка: Ефим (Евфимий) Васильевич

Рождение ребёнка
1804

Сын: Митрофан Ефимович

Отец ребёнка: Ефим (Евфимий) Васильевич

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Фекла?? Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим (Евфимий) Васильевич

Рождение ребёнка
1809

Сын: Артемон Ефимович

Отец ребёнка: Ефим (Евфимий) Васильевич

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Ульяна Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим (Евфимий) Васильевич

Рождение ребёнка
Около 01.11.1814

Сын: Патокин Зиновий Ефимович

Отец ребёнка: Ефим (Евфимий) Васильевич

д.Вахрушево, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.04.1817

Сын: Варсонофий Ефимович

Отец ребёнка: Ефим (Евфимий) Васильевич

д.Вахрушево, Ростовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим (Евфимий) Васильевич

Смерть
Неизвестно
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