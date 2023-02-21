Орлов Кондратий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1646
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1646
Отец: Орлов Гавриил Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1669
Сын: Орлов Василий Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1671
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1675
Сын: Орлов Степан Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно