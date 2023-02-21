Орлов Кондратий Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Кондратий Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1646

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1646

Отец: Орлов Гавриил Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1669

Сын: Орлов Василий Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1671

Сын: Орлов Фадей Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1675

Сын: Орлов Степан Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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