Лукерья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1794
Муж: Макар
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Алексей Макаров
Отец ребёнка: Макар
Бракосочетание
После 1811
Муж: Данила Силаев
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Петр Данилов
Отец ребёнка: Данила Силаев
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Иван Данилов
Отец ребёнка: Данила Силаев
Смерть
Неизвестно