Лукерья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1766 и 1768 г.р.

Дети

Около 1805 г.р.
Около 1817 г.р.
Около 1819 г.р.

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1794

Муж: Макар

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Алексей Макаров

Отец ребёнка: Макар

Бракосочетание
После 1811

Муж: Данила Силаев

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Петр Данилов

Отец ребёнка: Данила Силаев

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Иван Данилов

Отец ребёнка: Данила Силаев

Смерть
Неизвестно
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