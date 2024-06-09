Юрлова Елена Павловна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Юрлова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Юрлов Иван Софронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таганова (Юрлова) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Юрлов Иван Софронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Юрлова) Феоктиста Ивановна
Отец ребёнка: Юрлов Иван Софронович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Юрлов Иван Софронович
Сосновка, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1930