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Юрлова Елена Павловна

Место рождения

Круглово, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Добавил:

СЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Круглово, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Юрлова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Юрлов Иван Софронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таганова (Юрлова) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Юрлов Иван Софронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Юрлова) Феоктиста Ивановна

Отец ребёнка: Юрлов Иван Софронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрлов Иван Софронович

Рождение ребёнка
1886

Сын: Юрлов Николай Иванович

Отец ребёнка: Юрлов Иван Софронович

Сосновка, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1930

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