Потяркин Пётр Семёнович
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Потяркин Семён Петрович
Мать: не указана
Военная служба
1942
Мясной Бор, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Найден: май 2008 г., Новгородская обл., Новгородский р-н, д.Мясной Бор. Перезахоронен в Шеймогорах
Смерть
1942
Найден: май 2008 г., Новгородская обл., Новгородский р-н, д.Мясной Бор. Перезахоронен в Шеймогорах сайт Память народа