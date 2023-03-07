Потяркин Пётр Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотяркин Пётр Семёнович

Потяркин Пётр Семёнович

avatar

Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1922

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Потяркин Семён Петрович

Мать: не указана

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Военная служба
1942
Мясной Бор, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Найден: май 2008 г., Новгородская обл., Новгородский р-н, д.Мясной Бор. Перезахоронен в Шеймогорах
Смерть
1942
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Найден: май 2008 г., Новгородская обл., Новгородский р-н, д.Мясной Бор. Перезахоронен в Шеймогорах сайт Память народа
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close