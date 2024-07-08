Шевякова Пелагея Иванова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шевякова Пелагея Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевяков Владимир Еразмов

Рождение ребёнка
24.09.1899

Дочь: Шевякова Анастасия Владимирова

Отец ребёнка: Шевяков Владимир Еразмов

Рождение ребёнка
10.08.1901 ст.

Дочь: Шевякова Наталья Владимирова

Отец ребёнка: Шевяков Владимир Еразмов

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.02.1903

Дочь: Шевякова Мария Владимирова

Отец ребёнка: Шевяков Владимир Еразмов

Смерть
Неизвестно

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