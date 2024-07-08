Шевякова Пелагея Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.09.1899
Дочь: Шевякова Анастасия Владимирова
Отец ребёнка: Шевяков Владимир Еразмов
Рождение ребёнка
10.08.1901 ст.
Дочь: Шевякова Наталья Владимирова
Отец ребёнка: Шевяков Владимир Еразмов
Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.02.1903
Дочь: Шевякова Мария Владимирова
Отец ребёнка: Шевяков Владимир Еразмов
Смерть
Неизвестно