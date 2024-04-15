Галимская Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галимская Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1903

Дочь: Галимская Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Галимский Николай Павлович

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
18.03.1908

Дочь: Галимская Нина Николаевна

Отец ребёнка: Галимский Николай Павлович

Рождение ребёнка
21.01.1911

Дочь: Галимская Александра Николаевна

Отец ребёнка: Галимский Николай Павлович

Осташков, Осташковский, Тверская область
Метрические книги : Осташков (уезд), 1772-1925 ГА Тверской области (ГАТО), плёнка 2291514, стр. 320 10 21 21 Александра Пензенской губ. города Мокшан мъщанинъ Николай Павловъ Галимский и законная его... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галимский Николай Павлович

Смерть
Неизвестно
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