Кузьмина Ефросинья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина Ефросинья Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чекулаева Валентина Фёдоровна

Отец ребёнка: Кузьмин Федор Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Борис Фёдорович

Отец ребёнка: Кузьмин Федор Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Федор Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Виктор Фёдорович

Отец ребёнка: Кузьмин Федор Ефимович

Смерть
Неизвестно
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