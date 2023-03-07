Воробьев Андрей Никитович
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти1956
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Воробьев Никита Дмитриевич
Мать: Воробьева Прасковья
Рождение ребёнка
09.08.1931
Дочь: Борисова Людмила Андреевна
Мать ребёнка: Воробьева Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
?.02.1939
станция Пучковский Ярославский район
Рождение ребёнка
1942
станция Пучковский Ярославский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалева Татьяна
Мать ребёнка: Воробьева Мария Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1956
станция Пучковский Ярославский район