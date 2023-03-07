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Воробьев Андрей Никитович

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Место рождения

Дубровки, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

Жена

1906 г.р.

Дети

1931 г.р.
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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Воробьев Никита Дмитриевич

Мать: Воробьева Прасковья

Дубровки, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.08.1931

Дочь: Борисова Людмила Андреевна

Мать ребёнка: Воробьева Мария Дмитриевна

Дубровки, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьева Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
?.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьева Мария Дмитриевна

станция Пучковский Ярославский район
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьева Мария Дмитриевна

станция Пучковский Ярославский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалева Татьяна

Мать ребёнка: Воробьева Мария Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Мария Дмитриевна

Смерть
1956
станция Пучковский Ярославский район
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