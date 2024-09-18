Белоусова Прасковья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова Прасковья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоусов Иван Терентьевич

Рождение ребёнка
24.05.1908

Дочь: Белоусова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Белоусов Иван Терентьевич

Суздалка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.09.1909

Сын: Белоусов Никита Иванович

Отец ребёнка: Белоусов Иван Терентьевич

Суздалка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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