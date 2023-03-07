Герасимова (Якунчева) Феврония Прохоровна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти11.05.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.06.1897
Рождение ребёнка
07.07.1898
Дочь: Евфимия Кузминична
Отец ребёнка: Герасимов Кузьма Трофимович
Рождение ребёнка
11.06.1901
Отец ребёнка: Герасимов Кузьма Трофимович
Рождение ребёнка
22.04.1902
Сын: Герасимов Василий Кузьмич
Отец ребёнка: Герасимов Кузьма Трофимович
Смерть
11.05.1902