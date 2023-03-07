Герасимова (Якунчева) Феврония Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Якунчева) Феврония Прохоровна

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Место рождения

Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1878

Дата смерти

11.05.1902

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
30.06.1897

Муж: Герасимов Кузьма Трофимович

Рождение ребёнка
07.07.1898

Дочь: Евфимия Кузминична

Отец ребёнка: Герасимов Кузьма Трофимович

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
11.06.1901

Сын: Герасимов Петр Кузьмич

Отец ребёнка: Герасимов Кузьма Трофимович

Рождение ребёнка
22.04.1902

Сын: Герасимов Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Герасимов Кузьма Трофимович

Смерть
11.05.1902
Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
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