Охотник Дмитрий Антонович 28.11.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Охотник Дмитрий Антонович

Место рождения

Вишневка, Сарыкольский район, Костанайская область

Дата рождения

28.11.1932

Дата смерти

23.02.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1932

Отец: Охотников Антон

Мать: Новикова Евдокия

Вишневка, Сарыкольский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Охотник Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Бородич Мария Петровна

Рождение ребёнка
25.09.1951

Сын: Охотник Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Бородич Мария Петровна

Тюхтет, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.04.1958

Дочь: Охотник Галина Дмитриевна

Мать ребёнка: Бородич Мария Петровна

Рождение ребёнка
08.04.1968

Дочь: Охотник Светлана Дмитриевна

Мать ребёнка: Бородич Мария Петровна

Смерть
23.02.2005

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