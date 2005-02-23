Охотник Дмитрий Антонович
Место рождения
Дата рождения28.11.1932
Дата смерти23.02.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1932
Отец: Охотников Антон
Мать: Новикова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Охотник Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Бородич Мария Петровна
Рождение ребёнка
25.09.1951
Сын: Охотник Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Бородич Мария Петровна
Тюхтет, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.04.1958
Дочь: Охотник Галина Дмитриевна
Мать ребёнка: Бородич Мария Петровна
Рождение ребёнка
08.04.1968
Дочь: Охотник Светлана Дмитриевна
Мать ребёнка: Бородич Мария Петровна
Смерть
23.02.2005