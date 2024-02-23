Антипова (Лёвкина) Александра Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипова (Лёвкина) Александра Фёдоровна

Место рождения

Незнаново, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

30.03.1912

Дата смерти

03.10.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Незнаново, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.08.1930

Сын: Антипов Василий Степанович

Отец ребёнка: Антипов Степан Иванович

Светозаровка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
03.10.1978
Ходынино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

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