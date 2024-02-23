Антипова (Лёвкина) Александра Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения30.03.1912
Дата смерти03.10.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1930
Сын: Антипов Василий Степанович
Отец ребёнка: Антипов Степан Иванович
Светозаровка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
03.10.1978
Ходынино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область