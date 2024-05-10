Криворучко Игорь Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКриворучко Игорь

Криворучко Игорь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Криворучко Никита Игоревич

Мать ребёнка: Криворучко Виктория Геннадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ветошкина Маргарита Игоревна

Мать ребёнка: Криворучко Виктория Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Криворучко Виктория Геннадьевна

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