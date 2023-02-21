Якшамкин Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1915
Дата смерти19.02.1968
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1915
Отец: Якшамкин Иван Андреевич
Мать: Айнюрка???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Якшамкина Анисия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якшамкин Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Якшамкина Анисия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якшамкин Николай Андреевич
Мать ребёнка: Якшамкина Анисия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Якшамкина Анисия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Андреевна
Мать ребёнка: Якшамкина Анисия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.02.1968