Якшамкин Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якшамкин Андрей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1915

Дата смерти

19.02.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1915

Отец: Якшамкин Иван Андреевич

Мать: Айнюрка???

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якшамкин Петр Андреевич

Мать ребёнка: Якшамкина Анисия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якшамкин Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Якшамкина Анисия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якшамкин Николай Андреевич

Мать ребёнка: Якшамкина Анисия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Якшамкина Анисия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Андреевна

Мать ребёнка: Якшамкина Анисия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якшамкина Анисия Андреевна

Смерть
19.02.1968
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