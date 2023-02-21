Золин Феоктист Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869
Отец: Золин Николай Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1888
Дочь: Мария Феоктистовна
Мать ребёнка: Золина Феодосия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно