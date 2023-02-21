Золин Феоктист Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золин Феоктист Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869

Отец: Золин Николай Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1888

Дочь: Мария Феоктистовна

Мать ребёнка: Золина Феодосия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золина Феодосия Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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