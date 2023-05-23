Мясников Леонтий Логанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясников Леонтий Логанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мясникова Екатерина Леонтьевна

Мать ребёнка: Мясникова Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мясников Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: Мясникова Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мясникова Евдокия Леонтьевна

Мать ребёнка: Мясникова Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мясникова Александра Леонтьевна

Мать ребёнка: Мясникова Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мясникова Аграфена Леонтьевна

Мать ребёнка: Мясникова Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зверева Ксения Левонтьевна

Мать ребёнка: Мясникова Варвара

Смерть
Неизвестно
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