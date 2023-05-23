Мясников Леонтий Логанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мясникова Екатерина Леонтьевна
Мать ребёнка: Мясникова Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мясникова Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мясникова Евдокия Леонтьевна
Мать ребёнка: Мясникова Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мясникова Александра Леонтьевна
Мать ребёнка: Мясникова Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мясникова Аграфена Леонтьевна
Мать ребёнка: Мясникова Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зверева Ксения Левонтьевна
Мать ребёнка: Мясникова Варвара
Смерть
Неизвестно