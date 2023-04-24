Шамардина Марфа Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамардина Марфа Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1906

Дочь: Чеботаревв Акулина Антоновна

Отец ребёнка: Чеботарев Антон Михалович

Шадруха, Угловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Чеботарева Акулина Антоновна

Отец ребёнка: Чеботарев Антон Михалович

Смерть
Неизвестно
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