Шамардина Марфа Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1906
Дочь: Чеботаревв Акулина Антоновна
Отец ребёнка: Чеботарев Антон Михалович
Шадруха, Угловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Чеботарева Акулина Антоновна
Отец ребёнка: Чеботарев Антон Михалович
Смерть
Неизвестно