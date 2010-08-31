Юрков Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения21.11.1920
Дата смерти31.08.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1920
Отец: Юрков Петр Михайлович
Мать: Юркова Ефимия Ивановна
Бракосочетание
31.10.1955
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юркова Маргарита Серафимовна
Смерть
31.08.2010
Москва, город федерального значения Москва