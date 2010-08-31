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Юрков Михаил Петрович

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Место рождения

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

21.11.1920

Дата смерти

31.08.2010

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1920

Отец: Юрков Петр Михайлович

Мать: Юркова Ефимия Ивановна

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
31.10.1955

Жена: Юркова Маргарита Серафимовна

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юркова Маргарита Серафимовна

Смерть
31.08.2010
Москва, город федерального значения Москва
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