Фатеев Семён Васильевич
Место рожденияМосковская обл. Сторожиловский р-он. село Жерновищи.
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Московская обл. Сторожиловский р-он. село Жерновищи.
Рождение ребёнка
27.06.1941
Дочь: Дурсина Валентина Семёновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно