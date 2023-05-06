Фатеев Семён Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатеев Семён Васильевич

Место рождения

Московская обл. Сторожиловский р-он. село Жерновищи.

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Московская обл. Сторожиловский р-он. село Жерновищи.
Рождение ребёнка
27.06.1941

Дочь: Дурсина Валентина Семёновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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