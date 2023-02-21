Серебренникова (Корнякова) Людмила Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебренникова (Корнякова) Людмила Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1954

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1975

Дочь: Пуляевская Ольга Борисовна

Отец ребёнка: Серебренников Борис Георгиевич

Рождение ребёнка
24.10.1979

Дочь: Ларионова Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.01.1986

Сын: Серебренников Борис Борисович

Отец ребёнка: не указан

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