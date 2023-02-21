Серебренникова (Корнякова) Людмила Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1975
Дочь: Пуляевская Ольга Борисовна
Отец ребёнка: Серебренников Борис Георгиевич
Рождение ребёнка
24.10.1979
Дочь: Ларионова Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.01.1986
Сын: Серебренников Борис Борисович
Отец ребёнка: не указан