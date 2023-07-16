Шереметьев Иван Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шереметьев Иван Геннадьевич

Место рождения

Маза, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

20.01.1952

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

аШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Маза, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.07.1975

Дочь: Шереметьева Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Шереметьева Альбина Юрьевна

Маза, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.12.1980

Дочь: Шереметьева Оксана Ивановна

Мать ребёнка: Шереметьева Альбина Юрьевна

Маза, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
2003

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