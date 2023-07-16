Шереметьев Иван Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения20.01.1952
Дата смерти2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1975
Дочь: Шереметьева Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Шереметьева Альбина Юрьевна
Рождение ребёнка
05.12.1980
Дочь: Шереметьева Оксана Ивановна
Мать ребёнка: Шереметьева Альбина Юрьевна
Смерть
2003