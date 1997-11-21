(Кузнецова) Прасковья
Место рождения
Дата рождения22.11.1919
Дата смерти21.11.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1919
Отец: Кузнецов Борис Васильевич
Мать: Марина Андреевна
Рождение ребёнка
04.03.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондабаров Иван
Рождение ребёнка
28.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондабаров Иван
Рождение ребёнка
29.07.1955
Дочь: Возмитель Татьяна
Отец ребёнка: Кондабаров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябошапко Галина
Отец ребёнка: Кондабаров Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондабаров Иван
Смерть
21.11.1997