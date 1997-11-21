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(Кузнецова) Прасковья

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Место рождения

Лозки, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

22.11.1919

Дата смерти

21.11.1997

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

Около 1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1955 г.р.

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1919

Отец: Кузнецов Борис Васильевич

Мать: Марина Андреевна

Лозки, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.03.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондабаров Иван

Рождение ребёнка
28.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондабаров Иван

Рождение ребёнка
29.07.1955

Дочь: Возмитель Татьяна

Отец ребёнка: Кондабаров Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябошапко Галина

Отец ребёнка: Кондабаров Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондабаров Иван

Смерть
21.11.1997
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