Петрова Наталья Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Наталья Олеговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1998 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пшеничный Олег

Мать: Пшеничная Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
01.03.1998

Дочь: Петрова Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Петров Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
23.07.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Дмитрий Павлович

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