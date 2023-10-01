Петрова Наталья Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пшеничный Олег
Мать: Пшеничная Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
01.03.1998
Дочь: Петрова Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Петров Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
23.07.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров Дмитрий Павлович