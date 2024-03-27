Голубцова (Скутова) Ефросиния Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1969
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Скутов Василий Сидорович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Голубцов Степан Кириллович
Отец ребёнка: Голубцов Кирилл Васильевич
Рождение ребёнка
1902
Сын: Голубцов Дмитрий Кириллович
Отец ребёнка: Голубцов Кирилл Васильевич
Белорусская ССР, Витебская обл., Богушевский р-н, Замосточеский с/с, д. Стриганцы.
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Скутова Дарья Кирилловна
Отец ребёнка: Голубцов Кирилл Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Кирилловна
Отец ребёнка: Голубцов Кирилл Васильевич
д. Стриганцы, Витебский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Голубцов Кирилл Васильевич
д. Стриганцы, Витебский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефременко Аксинья Кирилловна
Отец ребёнка: Голубцов Кирилл Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубцов Роман Кириллович
Отец ребёнка: Голубцов Кирилл Васильевич
Смерть
1969
Похороны
Неизвестно
Стриганцы, Витебский р-н., Беларусь