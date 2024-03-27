Голубцова (Скутова) Ефросиния Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубцова (Скутова) Ефросиния Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Скутов Василий Сидорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Голубцов Степан Кириллович

Отец ребёнка: Голубцов Кирилл Васильевич

Рождение ребёнка
1902

Сын: Голубцов Дмитрий Кириллович

Отец ребёнка: Голубцов Кирилл Васильевич

Белорусская ССР, Витебская обл., Богушевский р-н, Замосточеский с/с, д. Стриганцы.
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Скутова Дарья Кирилловна

Отец ребёнка: Голубцов Кирилл Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Кирилловна

Отец ребёнка: Голубцов Кирилл Васильевич

д. Стриганцы, Витебский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Кирилловна

Отец ребёнка: Голубцов Кирилл Васильевич

д. Стриганцы, Витебский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефременко Аксинья Кирилловна

Отец ребёнка: Голубцов Кирилл Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубцов Роман Кириллович

Отец ребёнка: Голубцов Кирилл Васильевич

Смерть
1969
Похороны
Неизвестно
Стриганцы, Витебский р-н., Беларусь
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