Стешенко Максим Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1910
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стешенко Наталия Стефановна
Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно