Насонов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насонов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
2004

Жена: Насонова Галина Игоревна

Чернь, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.04.2005

Дочь: Насонова Полина Александровна

Мать ребёнка: Насонова Галина Игоревна

Чернь, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.05.2008

Дочь: Насонова Ксения Александровна

Мать ребёнка: Насонова Галина Игоревна

Чернь, Чернский муниципальный район, Тульская область
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