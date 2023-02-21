Насонов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
2004
Жена: Насонова Галина Игоревна
Рождение ребёнка
28.04.2005
Дочь: Насонова Полина Александровна
Мать ребёнка: Насонова Галина Игоревна
Рождение ребёнка
26.05.2008
Дочь: Насонова Ксения Александровна
Мать ребёнка: Насонова Галина Игоревна