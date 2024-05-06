Казанцев Семен Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Казанцев Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанцев Степан Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанцев Александр Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанцев Федор Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанцев Матвей Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанцев Иван Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанцев Павел Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Астраханцева Мария Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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