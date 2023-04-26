Алексеев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеев Андрей

Алексеев Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Максим Андреевич

Мать ребёнка: Алексеева Надежда Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Никита Андреевич

Мать ребёнка: Алексеева Надежда Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Надежда Викторовна

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