Ведягина (--) Параскева Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Ведягина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Ведягин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
28.11.1905
Дочь: Ведягина Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Ведягин Михаил Иванович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
06.11.1907
Сын: Ведягин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Ведягин Михаил Иванович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Смерть
Неизвестно