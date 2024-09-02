Ведягина (--) Параскева Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВедягина (--) Параскева Тихоновна

Ведягина (--) Параскева Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ведягин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Ведягина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Ведягин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
28.11.1905

Дочь: Ведягина Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Ведягин Михаил Иванович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
06.11.1907

Сын: Ведягин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Ведягин Михаил Иванович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.