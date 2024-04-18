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Чебанчук Димитрий Николаев

Место рождения

Кайнарий Векь, Сорокский район

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

26.04.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Чебанчук Николай

Мать: Ирина

Кайнарий Векь, Сорокский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Феодосиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чебанчук Софроний Димитриев

Мать ребёнка: Евдокия Степанова

Рождение ребёнка
26.02.1854

Сын: Чебанчук Федор Димитриев

Мать ребёнка: Екатерина Васильева

Рождение ребёнка
15.11.1856

Сын: Чебанчук Николай Димитриев

Мать ребёнка: Екатерина Васильева

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Чебанчук Давид Димитриев

Мать ребёнка: Евдокия Степанова

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Чебанчук Леон Димитриев

Мать ребёнка: Евдокия Степанова

Рождение ребёнка
?.01.1874

Дочь: Чебанчук Анна Димитриева

Мать ребёнка: Анна Феодосиева

Рождение ребёнка
02.04.1875

Сын: Чебанчук Иларион Димитриев

Мать ребёнка: Анна Феодосиева

Рождение ребёнка
27.05.1877

Дочь: Чебанчук Феодосия Димитриева

Мать ребёнка: Анна Феодосиева

Смерть
26.04.1884
Иордановка, Бессарабский район

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