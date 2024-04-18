Чебанчук Димитрий Николаев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смерти26.04.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Чебанчук Николай
Мать: Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Феодосиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чебанчук Софроний Димитриев
Мать ребёнка: Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
26.02.1854
Мать ребёнка: Екатерина Васильева
Рождение ребёнка
15.11.1856
Сын: Чебанчук Николай Димитриев
Мать ребёнка: Екатерина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1863
Мать ребёнка: Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
Около 1872
Мать ребёнка: Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
?.01.1874
Дочь: Чебанчук Анна Димитриева
Мать ребёнка: Анна Феодосиева
Рождение ребёнка
02.04.1875
Сын: Чебанчук Иларион Димитриев
Мать ребёнка: Анна Феодосиева
Рождение ребёнка
27.05.1877
Дочь: Чебанчук Феодосия Димитриева
Мать ребёнка: Анна Феодосиева
Смерть
26.04.1884
Иордановка, Бессарабский район