Утробин Ермолай Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утробин Ермолай Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Отец

Около 1640 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: Утробин Андрей Тимофеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Утробин Василий Ермолаев

Мать ребёнка: не указана

село Усть-Чепецкое (Никольское), погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
поп
Место жительства
Неизвестно
село Усть-Чепецкое (Никольское), погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721
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