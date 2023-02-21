Ивашкин Семен Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Ивашкин Петр Федорович
Рождение ребёнка
30.08.1948
Дочь: Федорова Надежда
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1951
Сын: Ивашкин Владимир
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лябина Мария
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ивашкина Екатерина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивашкин Николай
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно