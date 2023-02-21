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Ивашкин Семен Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Ивашкин Петр Федорович

Мать: Ивашкина Матрона Сергеевна

Рождение ребёнка
30.08.1948

Дочь: Федорова Надежда

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1951

Сын: Ивашкин Владимир

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лябина Мария

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ивашкина Екатерина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивашкин Николай

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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