Жигмановская Мария Гордеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.06.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1925
Сын: Жигмановский Юрий Иванович
Отец ребёнка: Жигмановский Иван Иванович
Рождение ребёнка
25.10.1931
Дочь: Командироваа Лариса Ивановна
Отец ребёнка: Жигмановский Иван Иванович
Смерть
12.06.1990