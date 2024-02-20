Wedmann (Eggert) Emma
Место рожденияAnnapol, Zhitomir, Ukraine, Russia
Дата рождения15.12.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Wedmann Robert
Рождение ребёнка
09.09.1933
Сын: Wedmann Oskar
Отец ребёнка: Wedmann Robert
Рождение ребёнка
27.03.1935
Дочь: Walkemeyer (Wedmann) Erika
Отец ребёнка: Wedmann Robert
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Altersschwäche
Похороны
Неизвестно