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Wedmann (Eggert) Emma

Место рождения

Annapol, Zhitomir, Ukraine, Russia

Дата рождения

15.12.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Wedmann Robert

Рождение ребёнка
09.09.1933

Сын: Wedmann Oskar

Отец ребёнка: Wedmann Robert

Рождение ребёнка
27.03.1935

Дочь: Walkemeyer (Wedmann) Erika

Отец ребёнка: Wedmann Robert

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Altersschwäche
Похороны
Неизвестно

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