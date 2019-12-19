(Данилова) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Данилова) Елена Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.12.2019

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Данилов Владимир

Мать: Данилова Клавдия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
19.12.2019
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