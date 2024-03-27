Нефедьев Аверкий(Аверьян) Евфграфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефедьев Аверкий(Аверьян) Евфграфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1852

Отец: Нефедьев Евфграф Ефимович

Мать: Нефедьева Феоктиста Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нефедьев Иван Аверьянович

Мать ребёнка: Нефедьева Елисавета Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1875

Дочь: Нефедьева Анастасия Аверкиевна(Аверьновна)

Мать ребёнка: Нефедьева Елисавета Яковлевна

Рождение ребёнка
05.11.1879

Сын: Нефедьев Михаил Аверьянович

Мать ребёнка: Нефедьева Елисавета Яковлевна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Нефедьев Михаил Аверьянович(Аверкиевич)

Мать ребёнка: Нефедьева Елисавета Яковлевна

Рождение ребёнка
01.07.1882

Дочь: Нефедьева Марфа Аверьяновна

Мать ребёнка: Нефедьева Елисавета Яковлевна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Нефедьева Соломония Аверкиевна

Мать ребёнка: Нефедьева Елисавета Яковлевна

Рождение ребёнка
07.09.1888

Дочь: Нефедьева Анна Аверьяновна

Мать ребёнка: Нефедьева Елисавета Яковлевна

Рождение ребёнка
02.05.1896

Дочь: Нефедьева Агрипина Аверкиевна

Мать ребёнка: Нефедьева Елисавета Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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