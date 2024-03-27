Нефедьев Аверкий(Аверьян) Евфграфович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1852
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нефедьев Иван Аверьянович
Мать ребёнка: Нефедьева Елисавета Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1875
Дочь: Нефедьева Анастасия Аверкиевна(Аверьновна)
Мать ребёнка: Нефедьева Елисавета Яковлевна
Рождение ребёнка
05.11.1879
Сын: Нефедьев Михаил Аверьянович
Мать ребёнка: Нефедьева Елисавета Яковлевна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Нефедьев Михаил Аверьянович(Аверкиевич)
Мать ребёнка: Нефедьева Елисавета Яковлевна
Рождение ребёнка
01.07.1882
Дочь: Нефедьева Марфа Аверьяновна
Мать ребёнка: Нефедьева Елисавета Яковлевна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Нефедьева Соломония Аверкиевна
Мать ребёнка: Нефедьева Елисавета Яковлевна
Рождение ребёнка
07.09.1888
Дочь: Нефедьева Анна Аверьяновна
Мать ребёнка: Нефедьева Елисавета Яковлевна
Рождение ребёнка
02.05.1896
Дочь: Нефедьева Агрипина Аверкиевна
Мать ребёнка: Нефедьева Елисавета Яковлевна
Смерть
Неизвестно