Савельев Григорий Корнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельев Григорий Корнеевич

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Место рождения

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Савельев Корней Фотиевич

Мать: ?

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Савельев Максим Григорьевич

Мать ребёнка: Савельева Татьяна

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Савельев Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Савельева Татьяна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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