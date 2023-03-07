Савельев Григорий Корнеевич
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Савельев Корней Фотиевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1791
Сын: Савельев Максим Григорьевич
Мать ребёнка: Савельева Татьяна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Савельев Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Савельева Татьяна
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно