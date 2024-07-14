Суходольская Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суходольская Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суходольский Геннадий Иосифович

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1968

Дочь: Елена Геннадиевна

Отец ребёнка: Суходольский Геннадий Иосифович

Рождение ребёнка
1977

Дочь: Алла Геннадиевна

Отец ребёнка: Суходольский Геннадий Иосифович

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