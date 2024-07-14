Суходольская Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Елена Геннадиевна
Отец ребёнка: Суходольский Геннадий Иосифович
Рождение ребёнка
1977
Дочь: Алла Геннадиевна
Отец ребёнка: Суходольский Геннадий Иосифович