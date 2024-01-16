Арзубова Параскева Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Арзубов Семён Егорович Же
д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Мария (Марья) Семёновна
Отец ребёнка: Арзубов Семён Егорович Же
д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Ксения Семёновна
Отец ребёнка: Арзубов Семён Егорович Же
д. М. Худынский Дор
Бракосочетание
Неизвестно
д. М. Худынский Дор
Смерть
Неизвестно