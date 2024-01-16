Арзубова Параскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрзубова Параскева Петровна

Арзубова Параскева Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Арзубов Егор Семёнович

Отец ребёнка: Арзубов Семён Егорович Же

д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Мария (Марья) Семёновна

Отец ребёнка: Арзубов Семён Егорович Же

д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Ксения Семёновна

Отец ребёнка: Арзубов Семён Егорович Же

д. М. Худынский Дор
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арзубов Семён Егорович Же

д. М. Худынский Дор
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close