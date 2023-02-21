Лобанов Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанов Дмитрий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лобанов Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1894

Дочь: Бушуева Антонина Дмитриевна

Мать ребёнка: Лобанова Наталья Григорьевна

Сылва, Шалинский, Свердловская область
запись № 3 (жен. пола) в метрической книге Свято-Троицкой единоверческой церкви Сылвинского завода Красноуфимского уезда Пермской губернии. Родители - крестьянин сего завода Дмитрий Александров Лобано... Показать все
Смерть
Неизвестно
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