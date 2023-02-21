Лобанов Дмитрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лобанов Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1894
Дочь: Бушуева Антонина Дмитриевна
Мать ребёнка: Лобанова Наталья Григорьевна
Сылва, Шалинский, Свердловская область
запись № 3 (жен. пола) в метрической книге Свято-Троицкой единоверческой церкви Сылвинского завода Красноуфимского уезда Пермской губернии. Родители - крестьянин сего завода Дмитрий Александров Лобано... Показать все
Смерть
Неизвестно