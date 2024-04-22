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Аким Ларионов

Место рождения

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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НЧ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
05.02.1837 ст.

Жена: Ирина Антонова

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Для Акима это второй брак. Отец невесты был уже мертв к этому событию. Поручители д. Кобылино Иван Васильев, штат.служитель Иван Тимофеев. По нев. Д. Кобылино Григория Иванова жена Мавра Сергеева, д. ... Показать все
Рождение ребёнка
27.03.1839 ст.

Дочь: Матрена Акимова

Мать ребёнка: Ирина Антонова

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник Кирилло-Новоезерского монастыря штатного служителя сын Федор и вдова Анна Ларионова.
Рождение ребёнка
25.10.1844 ст.

Дочь: Параскева Акимова

Мать ребёнка: Ирина Антонова

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник Белозерского посадского Семена Матфиева жена Наталья Осипова.
Смерть
Неизвестно
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