Аким Ларионов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
05.02.1837 ст.
Жена: Ирина Антонова
Для Акима это второй брак. Отец невесты был уже мертв к этому событию. Поручители д. Кобылино Иван Васильев, штат.служитель Иван Тимофеев. По нев. Д. Кобылино Григория Иванова жена Мавра Сергеева, д. ... Показать все
Рождение ребёнка
27.03.1839 ст.
Дочь: Матрена Акимова
Мать ребёнка: Ирина Антонова
Восприемник Кирилло-Новоезерского монастыря штатного служителя сын Федор и вдова Анна Ларионова.
Рождение ребёнка
25.10.1844 ст.
Дочь: Параскева Акимова
Мать ребёнка: Ирина Антонова
Восприемник Белозерского посадского Семена Матфиева жена Наталья Осипова.
Смерть
Неизвестно