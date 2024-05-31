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Черных (Машковцева) Анастасия Александровна

Место рождения

Русские Вари, Малмыжский уезд

Дата рождения

15.10.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1879 ст.

Отец: Машковцев Александр Авксентьевич

Мать: Машковцева (Дерягина) Татьяна Яковлевна

Бракосочетание
09.02.1897

Муж: Черных Семен Даниилович

Макарово, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.07.1907 ст.

Дочь: Торхова (Черных) Агриппина Семеновна

Отец ребёнка: Черных Семен Даниилович

Каменный Ключ, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Макарово, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика

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