Черных (Машковцева) Анастасия Александровна
Место рожденияРусские Вари, Малмыжский уезд
Дата рождения15.10.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1879 ст.
Бракосочетание
09.02.1897
Рождение ребёнка
02.07.1907 ст.
Дочь: Торхова (Черных) Агриппина Семеновна
Отец ребёнка: Черных Семен Даниилович
Каменный Ключ, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно