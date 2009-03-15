Аникеев Станислав
Место рожденияПорт-Артур
Дата рождения11.08.1952
Дата смерти15.03.2009
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1952
Отец: Аникеев Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1976 и 1977
Жена: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
15.03.2009
Причина смерти: Умер от рака
Похороны
?.03.2009