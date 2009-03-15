Аникеев Станислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникеев Станислав

Место рождения

Порт-Артур

Дата рождения

11.08.1952

Дата смерти

15.03.2009

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1952

Отец: Аникеев Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1976 и 1977

Жена: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Смерть
15.03.2009
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Причина смерти: Умер от рака
Похороны
?.03.2009
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

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