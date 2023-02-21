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Катышев Иван Агапович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1879

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1918 г.р.
1922 г.р.
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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1879

Отец: Катышев Агап

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1918

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Катышева Акулина Дмитриевна

Рождение ребёнка
28.10.1922

Сын: Катышев Агап Иванович

Мать ребёнка: Катышева Акулина Дмитриевна

Гаврилово, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Катышева Акулина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Катышева Акулина Дмитриевна

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