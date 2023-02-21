Катышев Иван Агапович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1879
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1879
Отец: Катышев Агап
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1918
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Катышева Акулина Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.10.1922
Мать ребёнка: Катышева Акулина Дмитриевна
Гаврилово, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Катышева Акулина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Катышева Акулина Дмитриевна