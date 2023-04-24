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Паутова Кристина Александровна
Паутова Кристина Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.05.1986
Пол
Женский
Отец
Паутов Александр Александрович
1986 г.р.
Мать
Абдулина Марина Валерьевна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1986
Отец:
Паутов Александр Александрович
Мать:
Абдулина Марина Валерьевна
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