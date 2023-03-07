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Бережной Николай Иванович

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Место рождения

Старый Караван

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1882 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Харьковская губ. Валковский уезд. Караванской вол. Караван село
Бракосочетание
02.02.1903

Жена: Бережная Прасковья Ивановна

Павлоград, Дніпропетровська область
Церковь Нерукотворного Образа Спаса Поручители д. АлександровкиТерентий Филиппович КрупскийПавел Григорьевич МагдаМоисей Герасимович МосниченкоЕлисей Маркович Ус
Рождение ребёнка
21.08.1911

Сын: Бережной Александр Николаевич

Мать ребёнка: Бережная Прасковья Ивановна

Павлоград, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно
Павлоград, Дніпропетровська область
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