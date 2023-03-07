Бережной Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Харьковская губ. Валковский уезд. Караванской вол. Караван село
Бракосочетание
02.02.1903
Церковь Нерукотворного Образа Спаса Поручители д. АлександровкиТерентий Филиппович КрупскийПавел Григорьевич МагдаМоисей Герасимович МосниченкоЕлисей Маркович Ус
Рождение ребёнка
21.08.1911
Сын: Бережной Александр Николаевич
Мать ребёнка: Бережная Прасковья Ивановна
Смерть
Неизвестно