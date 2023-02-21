Романов Евгений Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.2014
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.07.2014
Дочь: Романова Виктория Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.07.2020
Сын: Романов Владислав Евгеньевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности