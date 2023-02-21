Романов Евгений Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Евгений Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.2014

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.07.2014

Дочь: Романова Виктория Евгеньевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.07.2020

Сын: Романов Владислав Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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