Латыфа Тохфетуллина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латыфа Тохфетуллина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Мазюда Хуссина

Отец ребёнка: Хуссин Мустафин

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.12.1856

Сын: Фаррутдин Хуссин

Отец ребёнка: Хуссин Мустафин

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хуссин Мустафин

Смерть
Неизвестно
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