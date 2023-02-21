Латыфа Тохфетуллина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Мазюда Хуссина
Отец ребёнка: Хуссин Мустафин
Рождение ребёнка
04.12.1856
Сын: Фаррутдин Хуссин
Отец ребёнка: Хуссин Мустафин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хуссин Мустафин
Смерть
Неизвестно