Bozorova Hushbah — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bozorova Hushbah

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1926

Дата смерти

10.12.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1965 г.р.

Добавил:

MK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Bozorov Shodi

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Bozorov Shodi

Рождение ребёнка
19.10.1965

Сын: Bozorov Olim

Отец ребёнка: Bozorov Shodi

Смерть
10.12.1995

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