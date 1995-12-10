Bozorova Hushbah
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1926
Дата смерти10.12.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Bozorov Shodi
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Bozorov Shodi
Рождение ребёнка
19.10.1965
Сын: Bozorov Olim
Отец ребёнка: Bozorov Shodi
Смерть
10.12.1995